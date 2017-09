Pod traktorjem umrl za rojstni dan

JESENICE – V ponedeljkovem popoldnevu se je nad Hrušico pri Jesenicah zgodila huda delovna nesreča v gozdu. S policijske uprave Kranj so včeraj sporočili: »Policisti so popoldne obravnavali smrtno nesrečo moškega pri vožnji s traktorjem v naravnem okolju. Traktorist je padel pod kolo traktorja, ta ga je prevozil. Zaradi hujših poškodb je umrl na kraju dogodka. Gre za nesrečo pri delu.«

Včeraj smo blizu kraja tragedije, tik ob strmi makadamski klančini, srečali domačina, ki je dejal, da je še dobro uro pred nesrečo govoril s ponesrečenim. »Bil je Janez Poljšak, stanuje na spodnjem delu vasi. Nekaj sem delal na dvorišču, ko sem videl, da gre s traktorjem gor v gmajno,« je povedal sosed. »Čudno se mi je zdelo, da gre v gozd, saj je bilo spolzko in mokro.«

Čeprav se je zgodilo manj kot sto metrov od njega, ni slišal ničesar. »Po bregu je pritekel eden od sovaščanov, šel je po poti navzdol in povedal, da je zgoraj videl traktor in da se mu zdi, da eden leži spodaj. 'O madona, Janez, pa ja ne,' mi je šlo skozi glavo. Ženi sem naročil, naj pokliče reševalce, sam pa sem tekel navzgor. Ko sem prišel do njega, sem ga prijel za rame in porukal, poklical sem ga po imenu, ampak se ni odzval.«

Ko so prihiteli policisti, so družno, kar z rokami, dvignili gozdni traktor, ki je bil prevrnjen na bok. Izpod kolesa so povlekli negibnega Poljšaka, občinskega svetnika občine Jesenice in znanega gorenjskega pravnika, ki ima v železarskem mestu svojo odvetniško pisarno. Leta 2010 je bil eden od kandidatov na volitvah za jeseniškega župana, znan je bil v smučarskih krogih, bil je predsednik upravnega odbora Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.

»Reševalci so bili zelo hitro na kraju nesreče, čeprav je malo od rok, pa tudi policija, ampak Janezu žal ni bilo pomoči,« je zmajeval z glavo sosed. »Ne razumem, kaj ga je gnalo k delu, pa saj se vendar ni toliko mudilo, da bi ne mogel počakati še nekaj dni, da bi postalo bolj suho. Pravijo, da ga je morda pred tem, ko je padel s sedeža mimo varnostnega loka pod traktor, obšla slabost. Imel jih je čez sedemdeset, pa je bilo nemara zanj to usodno. In ravno na svoj rojstni dan je umrl. Res žalostno.«