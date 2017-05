Pod traktorjem umrl na svoj 20. rojstni dan

LOKOVICA – Na družabnem omrežju facebook je Matic Štrigl iz Velenja še v torek popoldne, na dan, ko se je zvečer pripetila tragedija, od svojih prijateljev sprejemal čestitke za rojstni dan. In se zanje nekaterim tudi še zahvalil. Ni praznoval katerega koli, temveč okrogel, 20. rojstni dan. A se ta večer ni odločil za morebitno veseljačenje z druščino prijateljev, temveč se je odpravil k sorodnikom na kmetijo v Lokovico, vas južno od Šoštanja, kjer je stricu in teti zelo rad pomagal pri raznih delih. In tega dne ni bilo nič drugače, čeprav je praznoval rojstni dan.

No, morda so celo praznovali, a ker je imel stric še nekaj opravkov, naj bi se mu Matic ponudil, da mu pomaga. Sedla sta na traktor z nakladalko in se odpravila na travnik po posušeno seno. Kaj je šlo narobe, da se je traktor z nakladalko vred prevrnil na bok in pod seboj pokopal nesrečnega Matica, so včeraj še vedno ugotavljali kriminalisti. Prebivalci Lokovice in širše okolice so takoj, ko so zaslišali predirljivo zavijanje siren gasilcev, reševalcev pa tudi policije, slutili, da se je moralo pri Glavnikovih v Lokovici, kamor so bila drug za drugim usmerjena interventna vozila, zgoditi nekaj hudega.

