Pod Ratitovcem zdrsnila v smrt

RATITOVEC – Jesen in predvsem zima sta nevarna letna časa za obisk gora. Ko se temperature ponoči spustijo globoko pod ničlo, je lahko podnevi tudi v lepem sončnem vremenu za marsikoga usoden že en sam korak.



V soboto popoldne se je 57-letna planinka smrtno ponesrečila na poti z Ratitovca v občini Železniki. Kot so sporočili iz PU Kranj, ji je zdrsnilo, ko se je zunaj planinske poti po strmi, nevarni in spolzki travnati površini vračala proti postaji žičnice na Torki. Po daljšem drsenju in padanju je mrtva obležala nekaj sto metrov pod gorskim vrhom. Planinska pot na Ratitovec je bila na nekaterih delih poledelena in nevarna predvsem za spust z vrha, so še sporočili iz PU Kranj.



O začetku zimske sezone v hribih bo ravno ta četrtek tekla beseda na posebni novinarski konferenci Gorske reševalne zveze Slovenije, Planinske zveze Slovenije in policije. Med drugim bodo predstavili nasvete obiskovalcem gora, nove preventivne zgibanke za varnejše obiskovanje gora in zgibanko Pozor, snežni plaz.

Policijska statistika sicer pravi, da sta ravno zdrs in padajoče kamenje na prvem mestu med vzroki nesreč v naših gorah. Če se odpravljate tja, imejte ustrezno gorsko opremo, jeseni in pozimi tudi dereze in cepin. Nikar pa ne pozabite na čelado in seveda spremljajte vremensko napoved, na pot pa se odpravite zgodaj zjutraj, da se izognete zgodnjemu mraku pozimi ali prehitremu in zato neprevidnemu vračanju v dolino.