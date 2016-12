Pod ponjavo sta se skrivala tujca

CELJE – V četrtek zjutraj je voznik srbskega tovornega vozila policiste obvestil, da je pri razlaganju tovora v skladišču podjetja na Kersnikovi ulici pod ponjavo opazil dva tujca.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da sta tujca Afganistanca, stara 30 in 39 let. Tujca sta mejo nelegalno pretopila, v vozilo pa sta se skrila na slovenski strani. Oba sta zaprosila za mednarodno zaščito, je sporočila celjska policija.