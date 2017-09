Pod Nanosom umrl 37-letnik

ŠMIHEL – V nedeljo ob 17.28 je občanka poklicala policiste in jim povedala, da v Šmihelu pod Nanosom moški kriči in razgraja.

Takoj ob prihodu na kraj sta postojnska policista ugotovilila, da kršitelj težko diha in leži na tleh. Ocenila sta, da potrebuje defibrilator. Začela sta z oživljanjem, eden od njiju pa je pohitel po defibrilator v Hruševje, kjer je postavljen pri gasilskem domu. Do prihoda reševalcev sta izvajala postopek oživljanja, reševalci so zatem nadaljevali, vendar vse žal neuspešno. Kljub ogromnem trudu policistov in reševalcev je 34-letnik iz Novega mesta na kraju umrl.

Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo za ugotovitev vzroka smrti, je sporočila primorska policija.