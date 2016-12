Pod gabri: napa zagorela, ena oseba končala v bolnišnici

CELJE – V petek ob 12.17 je Pod gabri v Celju v kuhinji stanovanja zagorela kuhinjska napa. Požar so pred prihodom gasilcev pogasili občani. Celjski poklicni gasilci in gasilci PGD Ostrožno so ohladili elemente, s termokamero pregledali stanovanje, prezračili prostore in izmerili prisotnost monoksida.

Ogenj je uničil kuhinjsko napo ter poškodoval kuhinjske elemente in oplesk v celotnem stanovanju. Ena oseba je bila zaradi vdihavanja dima preventivno prepeljana v SB Celje, poroča uprava za zaščito in reševanje.