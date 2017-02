Pod dvema promiloma v ograjo, čeprav so mu jo vzeli, se ni vdal

KRANJ – V torek so gorenjski policisti zasegli tri motorna vozila. V enem primeru so zasegli moped, v dveh drugih primerih pa osebna avtomobila.

Enega od avtomobilov je vozil voznik, ki je bil zaradi hujšega prekrška obravnavan že v nedeljo popoldne. Takrat je zelo nezanesljivo pri skoraj dveh promilih alkohola (0,88 mg/l) vozil po gorenjski avtocesti, povzročil pa je tudi trčenje v odbojno ograjo in s tem prometno nesrečo. Zaradi hujšega prekrška so ga policisti takrat izločili iz prometa in mu odvzeli vozniško dovoljenje, v torek pa so mu odvzeli še osebni avtomobil. O hujših prekrških so policisti obvestili pristojno okrajno sodišče, ki vodi nadaljnje postopke.