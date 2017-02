Pod debli na svoji kmetiji je obležal mrtev

VELIKI VRH – Okoli 9.30 so policiste obvestili, da se je v Velikem Vrhu pri Šmartnem ob Paki zgodila nesreča pri delu v gozdu.

Pri spravilu lesa na strmem pobočju svoje kmetije se je smrtno poškodoval 67-letni domačin, so sporočili celjski policisti. Po do zdaj zbranih obvestilih je obležal pod debloma dveh manjših izruvanih dreves s koreninami.

O nesreči sta bila obveščena dežurna preiskovalna sodnica in dežurni državni tožilec iz Celja. Ogled kraja nesreče kriminalisti še opravljajo.

Uprava za zaščito in reševanje je temu dodala, da so jih obvestili, da se je moški poškodoval. Posredovali so gasilci PGD Velenje, vendar pa mu skupaj z reševalci niso več mogli pomagati. Zaradi prehudih poškodb je umrl.