Pod cesto našli moškega

ZGORNJA KAPLA – Ob 4.36 je na Zgornji Kapli (občina Podvelka) ženska opazila poškodovanega moškega, ki je že nekaj časa ležal na travniku pod cesto. Prvi so tja prišli PGD Ožbalt in reševalci ZRCK Ravne na Koroškem.

Pomoč z AED ni bila potrebna, so pa gasilci pomagali pri prenosu poškodovanca do reševalnega vozila, reševalci pa so ga odpeljali v UKC Maribor.