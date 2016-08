Počitniška prikolica na avtocesti povzročila nesrečo

VRHNIKA – V četrtek okoli 14.40 se je zgodila prometna nesreča na avtocesti iz smeri Vrhnike proti Ljubljani. Policisti so ugotovili, da je 73-letni voznik, državljan Nemčije, vozil opla astro s pripeto počitniško prikolico. Z vozilom in pripeto prikolico je najprej trčil v varovalno ograjo na levi strani, nato pa ga je odbilo v desno, kjer je obstal na odstavnem pasu. Ob trčenju v varovalno ograjo, je del ograje odtrgalo in odbilo v nasproti vozečega VW pola ter ga poškodovalo.

V nesreči ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za približno 7000 evrov škode. Kršitelju so policisti izdali potrdilo o globi, ki jo je poravnal na kraju samem.