Počilo v Novem mestu, ena oseba poškodovana

NOVO MESTO – Pred dnevi sta ob 5.58 v križišču na Andrijaničevi cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. V nesreči se je poškodovala ena oseba. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, do prihoda policije usmerjali promet, nudili pomoč reševalcem in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine.

Reševalci NMP ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v bolnišnico v Novo mesto.