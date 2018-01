Počilo pri postaji, eno vozilo končalo na strehi

ORTNEK – Ob 8.40 sta na cesti Ljubljana–Kočevje pri avtobusnem postajališču Ortnek trčili osebni vozili, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Eno vozilo je pri tem odbilo s cestišča in je prevrnjeno na streho obstalo v jarku.

Posredovali so gasilci PGD Ribnica, zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovani osebi in jo predali v oskrbo reševalcem, odklopili akumulatorja, posuli razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi in nudili pomoč pri postavitvi prevrnjenega vozila nazaj na cestišče. Reševalci NMP Ribnica so osebo oskrbeli in jo prepeljali v ZD Ribnica. Na kraju dogodka so posredovali tudi policisti.