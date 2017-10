Počilo pri Pijavi Gorici: v bolnišnico tri

PIJAVA GORICA – V petek popoldne je voznica (52) hyundaia lantre vozila od Turjaka proti Pijavi Gorici in v desnem nepreglednem ovinku zapeljala na levosmerno vozišče in trčila v voznico (30) VW caddyja, nato pa še v voznico (34) VW passata. Vse tri so bile z reševalnim vozilom odpeljane v ljubljanski klinični center, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je povzročiteljica nesreče utrpela hude poškodbe, drugi dve udeleženki pa lažje.

Zaradi odpravljanja posledic je bila cesta zaprta, promet pa je bil ob 16.15 ponovno sproščen.