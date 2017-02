Počilo pri Mednem, voznika v bolnišnico

MEDNO – Danes se je okrog 6.20 ure na regionalni cesti v okolici Mednega zgodila prometna nesreča. V nesreči sta bila poškodovana oba voznika osebnih vozil, ki sta bila udeležena v trčenju.

S PU Ljubljana so sporočili, da so z ogledom kraja prometne nesreče in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila Ford C-Max vozil iz smeri Mednega proti Ljubljani in zapeljal na levo smerno vozišče, pri tem pa z levim delom trčil v varovalno ograjo, nato pa je odvil v desno ter s sprednjo desno stranjo vozila trčil v vozilo renault kangoo, ki je takrat iz smeri Ljubljane pravilno pripeljalo po nasprotni strani.

Voznika sta utrpela lahke telesne poškodbe in bila z reševalnim vozilom odpeljana v ljubljanski klinični center, nastalo je za približno 16.000 evrov materialne škode. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.