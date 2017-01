Počilo na Tržaški cesti v Mariboru. Ste videli nesrečo?

MARIBOR – V soboto ob 17.08 se je na Tržaški cesti zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi osebni vozili.

Posredovali so gasilci JZ GB Maribor, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja vozil, z vpojnim sredstvom posipali iztekle tekočine in pri oskrbi poškodovane osebe pomagali reševalcem, ki so jo prepeljali v UKC Maribor.

Ste videli nesrečo?

Policisti so sporočili, da se je trčenje zgodilo pri carinarnici, v njem pa sta bila udeležena osebna avtomobila ford S-max črne barve in temno modra toyota yaris. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče morebitne priče prosijo, da pokličejo telefonsko številko 02 450 20 30 (PPP Maribor) ali 113, lahko pa se tudi oglasijo na policijski postaji (Ptujska cesta 117).