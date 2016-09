Počilo je: udeleženi tovorno in osebno vozilo

PODLEHNIK – Okoli 7.30 se je v Podlehniku zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi tovorno in osebno vozilo. Reševalci nujne medicinske pomoči Ptuj so poškodovani osebi oskrbeli in odpeljali v bolnišnico na Ptuj.

Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj nesreče, na vozilih odklopili akumulatorja, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovancev in počistili cestišče.