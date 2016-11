Počilo je: tovornjak izsilil avtobus s potniki

SENOŽEČE – V ponedeljek ob 8.13 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči pri Senožečah. 57-letni voznik tovornega vozila s polpriklopnikom iz Železnikov je v križišču pri vključevanju s stranske ceste na glavno izsilil prednost 47-letnemu vozniku avtobusa iz Kočevja.

Vozniku tovornega vozila so policisti izdali plačilni nalog zaradi izsiljevanja, vozniku avtobusa pa zaradi prekoračitve hitrosti. Na avtobusu so bili tudi potniki, vendar nobeden od njih ni bil poškodovan. Promet je bil sproščen ob 9.34, so sporočili iz PU Koper.