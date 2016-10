Počilo je pri Domžalah, ena oseba poškodovana

DOMŽALE – V Lazah pri Domžalah se je zgodila prometna nesreča, v kateri je bila poškodovana ena oseba.

Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje so zapisali, da je do trčenja prišlo ob 6.07, pri PU Ljubljana pa so nam potrdili, da je šlo za nesrečo druge kategorije, kar pomeni, da gre za nesrečo z lažjimi poškodbami. Drugih informacij na policiji še nimajo.