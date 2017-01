Počakala je, da so vsi odšli, nato pa vlomila

KRANJ – Kranjski policisti so včeraj popoldne obravnavali Trboveljčanko, ki je v okolici Kranja vlomila v gostinski lokal.

Storilka se je pred vlomom skrila v prostore društva, ki so v istem objektu, in počakala, da v njem ni bilo nikogar. Potem je izkoristila priložnost in vlomila v gostinski lokal, kjer jo je po sprožitvi alarma našel lastnik.

Žensko, ki so jo za dejanje že zaslišali, je zadržal do prihoda policistov. Kazensko jo bodo ovadili.