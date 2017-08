Pobrali kilo heroina

DOMŽALE – Policisti so 32-letni slovenski državljanki zasegli skupno kilogram heroina. Zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje mamil, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog in prometa z njimi po 1. odst. 186. čl. KZ-1 so ji odvzeli prostost in jo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici ljubljanskega krožnega sodišča. Ta je zanjo odredila pripor. Člen 186/1 KZ-1 predvideva zaporno kazen od enega do 10 let.

Policisti celjske policijske uprave so bili tudi letos v sodelovanju s kriminalisti prisotni na Summer Festu v Radljah ob Dravi, kjer so v noči na soboto opravili poostren nadzor. Med drugim so preverjali prisotnost prepovedanih drog pri obiskovalcih prireditve in 20-krat zasegli prepovedano droge. V največ primerih je šlo za konopljo, v dveh primerih so zasegli belo prašnato snov in enkrat tablete. Preostalih kršitev niso zabeležili. Po opravljenih preliminarnih testiranjih zoper dva mladoletnika sledi predlog na sodišče, zoper vse preostale pa hitri postopek. Nadzor na tej prireditvi, sicer v manjšem obsegu kot letos, so opravili tudi lani ter prepovedane droge zasegli 9-krat. Tudi letos so naleteli na izjemno dober odziv organizatorjev. Organizatorjem, obiskovalcem in policiji je pomembno, da tovrstne prireditve potekajo brez kršitev javnega reda in miru ter drugih prekrškov, nasploh pa brez prisotnosti prepovedanih drog.

Tudi v prihodnje bodo na prireditvah na celjskem območju izvajali podobne nadzore.