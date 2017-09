Pobral nekaj tisoč evrov

LJUBLJANA – V ponedeljek okrog 22.20 so policiste obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo na Krožni poti.



Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je neznani storilec med soboto, 9. septembrom, in nedeljo, 17. septembrom, vlomil pritlično okno stanovanjske hiše in iz notranjosti odtujil denar.

Lastnika je oškodoval za nekaj tisoč evrov, poroča PU Ljubljana.