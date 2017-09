Pobesneli bik je ranil očeta in sina

BRECLJEVO – Nekaj po nedeljskem poldnevu je v naselju Brecljevo v občini Šmarje pri Jelšah pobesneli bik pri Guzejevih napadel očeta in sina. Po prvih ogledih še ni bilo jasno, ali je bila žival spuščena na pašo ali je pobegnila iz ograde. Podivjanega bika je prvi hotel umiriti 50-letni Jožef Guzej, a je gospodarja napadel in mu prizadejal zelo hude poškodbe. Očetu je na pomoč prihitel 30-letni sin, vendar je močna žival poškodovala tudi njega, na srečo le lažje. Napad je potrdila tudi Jožica Guzej: »Starejšega je najprej napadel bik, mlajšega je samo ruknil,« je na kratko pojasnila po telefonu.

Starejšega je najprej napadel, mlajšega je samo ruknil.

Republiški center za zaščito in reševanje je bil ob 13.33 obveščen, da je pobesneli bik poškodoval dva človeka. Prvi reševalci in policisti niso mogli pomagati Guzejevim, saj se žival in in hotela pomiriti in je kazala napadalnost tudi do vseh, ki so se znašli v njeni bližini. Po neuradnih navedbah so morali policisti dobiti zeleno luč za odstrel od pristojnih služb, šele nato so ga lahko ustrelili in tako omogočili pomoč težko ranjenemu Jožefu.

»Reševalci z Reševalne postaje Šmarje pri Jelšah so poškodovani osebi oskrbeli do prihoda dežurne ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči Maribor,« so dogodek opisali pri Upravi RS za zaščito in reševanje.

Zaradi hudih poškodb so Jožefa Guzeja s policijskim helikopterjem prepeljali v UKC Maribor, njegovega sina pa v celjsko splošno bolnišnico. Pri posredovanju so sodelovali tudi gasilci PGD Šmarje, ki so zavarovali kraj dogodka in pristanka helikopterja ter pomagali reševalcem z Reševalne postaje Šmarje pri Jelšah. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.