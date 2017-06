Pobesnela krava napadla planinca

TRŽIČ – Nekaj po poldnevu je bilo v soboto, ko so s sicer med gorniki dokaj priljubljene Tegoške planine na južnem pobočju Košute nad Tržičem poklicali operativnokomunikacijski center v Kranj in zaprosili za pomoč gorskih reševalcev. Po prvih podatkih naj bi krava poškodovala planinca, ki je čredi prišel nasproti. »Začetne informacije niso govorile o resnih poškodbah, ki naj bi jih pohodniku povzročila žival na planini,« so povedali gorski reševalci postaje GRS Tržič. Zato so se fantje, ki jih je sklical vodja intervencije, stari maček gorskega reševanja Matjaž Kos, nekdanji pripadnik Gorske policijske enote, odločili za klasično izvedbo akcije in prevoz po- škodovanega v dolino. Sedli so v vozilo in se odpravili proti Tegoški planini.

Pohodila ga je in še padla nanj

Večjih težav niso pričakovali. A ob prihodu so izvedeli, da je planinca krava podrla, pohodila in še padla nanj, prav tako so pri poškodovanem ugotovili dihalno stisko, ob tem je trpel hujše bolečine v levem predelu prsnega koša. Postajalo je kritično.

