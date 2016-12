Pobegnil s kraja nesreče, po trčenju pa izgubil življenje

LOG - DRAGOMER – V soboto ob 21.19 je na avtocesti Vrhnika–Brezovica, občina Log - Dragomer, osebno vozilo trčilo v avtobus in se prevrnilo na streho, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Do prihoda gasilcev GB Ljubljana in PGD Stara Vrhnika so udeleženci zapustili vozilo.

Gasilci so odklopili akumulator ter vozilo postavili na kolesa in ga umaknili na odstavni pas. Pes, ki je po prometni nesreči pobegnil iz prevrnjenega vozila, pa je na nasprotnem pasu povzročil novo nesrečo in ob trku poginil.