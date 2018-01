Pobegli voznik trčil v ograjo in še v drevo

SEVNICA – Sevniški policisti so bili v soboto zvečer obveščeni, da je voznik BMW X3 v Sevnici trčil v ograjo ob prodajalni in odpeljal. Na podlagi opisa vozila so 63-letnega voznika izsledili. V litru izdihanega zraka je imel 0,50 miligrama alkohola, so sporočili iz PU Novo mesto. Policisti so ugotovili, da je na Savski cesti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, trčil v ograjo in jo prebil in kasneje še v drevo. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog v znesku 1700 evrov. Vozniku motornega vozila se za omenjene kršitve izreče tudi 19 kazenskih točk.