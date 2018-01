Pobegli pes ugriznil kolesarja

ILIRSKA BISTRICA – Pri Ilirski Bistrici (zunaj naselja) je v petek do kolesarja pritekel pes in ga ugriznil v nogo. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je pes last domačina iz Mereč, ki se je snel iz verige in pritekel na glavno cesto.

Zaradi ugriza kolesar sicer ni iskal zdravniške pomoči, vseeno pa so policisti lastniku izdali plačilni nalog zaradi kršitve zakona o zaščiti živali, so sporočili iz PU Koper.