Po Zaloški z mačeto

LJUBLJANA – V petek okoli 11. ure so policisti na Zaloški cesti ustavili in preverili voznika tovornega vozila Iveco, za katerega je bilo ugotovljeno, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Vozilo so mu zasegli, med postopkom pa so pri njem našli še orožje (mačeto), ki so ga prav tako zasegli.

Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja bodo podali obdolžilni predlog, za zaseženo orožje pa uvedli prekrškovni postopek.