Po zabojnikih pogoreli še trije avtomobili

NOVA GORICA – Nekaj minut čez eno ponoči so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o požaru štirih zabojnikov za smeti v Novi Gorici na Ulici XXX. divizije. Policisti PP Nova Gorica so ugotovili, da je najprej zagorelo znotraj ekološkega območja, kjer je bilo več zabojnikov za smeti, ogenj pa se je nato najprej razširil na mercedesa, parkiranega neposredno ob njih, tako da je v celoti pogorel. Zatem sta zagorela še parkirana VW in suzuki. V času požara je pihal tudi močan veter.

Požar so pogasili gasilci JZ GRD Nova Gorica, policisti pa so o zadevi obvestili preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici. Policisti okoliščine požara še preiskujejo in bodo podali kazensko ovadbo na novogoriško okrožno državno tožilstvo, so še sporočili iz PU Nova Gorica.