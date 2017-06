Po vlomu je škode za več kot dva tisočaka

LJUBLJANA – Policisti so bili obveščeni o desetih vlomih, od tega je v štirih primerih ostalo pri poskusu.

Neznanci so vlomili v hišo v Šmartnem.

Na Viču so vlomili v dve vrtni lopi, od koder se v enem primeru odtujili dve kolesi, v enem pa orodje.

V središču mesta so neznanci vlomili v vozili, iz katerih so odtujili nahrbtnik in torbico.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so bili v torek okrog 20. ure obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v Komaniji, kamor je neznanec vstopil skozi okno. Pregledal je prostore in odtujil denar, žensko uro in fotoaparat. Lastnika je oškodoval za približno 2500 evrov.