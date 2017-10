Po vlomu gorela še sedežna

RAVNE NA KOROŠKEM – V petkovih jutranjih urah so policisti bili obveščani o vlomu in požaru v bivši gostinski lokal na Ravnah na Koroškem. Neznanec je vlomil v objekt in iz njega odtujil dva računalnika in manjšo količino cigaret, nato pa povzročil vžig sedežne garniture.

Zaradi požara je nastala gmotna škoda okoli 5000 evrov. Za storilcem, ki ga bodo kazensko ovadili zaradi vlomne tatvine in požiga, še poizvedujejo.