Po vijuganju ga je ustavila ograja

VINJA VAS – V petek popoldne so policiste obvestili o prometni nesreči v Vinji vasi, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila vijugal po vozišču in trčil v ograjo ob stanovanjski hiši.

Opravili so ogled in ugotovili, da je 48-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v betonsko ograjo ob hiši.

Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,97 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Novo mesto.