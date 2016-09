Po usodnem trčenju je obležal na travnati brežini

TOLMIN – Včeraj je po trčenju v betonski zid umrl 64-letni motorist. Kot so sporočili iz PU Nova Gorica, se je nesreča zgodila ob 14.15 na lokalni cesti Poljubinj–Kneža, približno 300 metrov po koncu naselja Poljubinj v smeri vasi Ljubinj.

»Voznik (64) motornega kolesa je vozil po lokalni cesti in med vožnjo po klancu navzgor v levem preglednem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal desno ter z vozišča in po nekaj metrih vožnje po travnati površini zapeljal nazaj na cestišče. Pri tem je zapeljal levo čez celotno vozišče ter s prednjim delom motornega kolesa trčil v nižji betonski zid, kjer je obležal na travnati brežini nad betonskim zidom,« so zapisali v poročilu.

Umrl v ljubljanskem UKC

Poleg tolminskih policistov so na kraju nesreče posredovali reševalci nujne medicinske pomoči ZD Tolmin, ki so huje poškodovanega voznika motornega kolesa zdravniško oskrbeli.

Pomoč so nudili tudi gasilci PGD Tolmin.

Huje poškodovanega motorista je kasneje prevzela dežurna ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika in ga s policijskim helikopterjem odpeljala na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center, kje je 64-letnik podlegel poškodbam.

Na PU Nova Gorica so pojasnili, da je na njihovem območju v letošnjem letu umrlo 11 oseb, v istem obdobju lani pa 10 oseb. 46 oseb je bilo hudo telesno poškodovanih, 188 oseb pa lažje.