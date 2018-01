Po umoru učitelja čistita hokejsko dvorano

JESENICE – Učitelj Pavel Zupan je preminil 2. novembra 2014. Ni umrl naravne smrti, njegovo življenjsko nit je prekinilo kaznivo dejanje, ki je bilo izvršeno na izjemno krut in vztrajen način, kar potrjujejo poškodbe, ki so mu bile zadane. Nesrečnik, ki je v hiši v Nomenju po smrti matere živel sam, je umrl po napadu s sekiro in vodovodnimi kleščami. V predsobi se mu je od zadaj približal takrat 26-letni Alban Thaçi in ga z več udarci pobil na tla. Oseminpetdesetletni Zupan je umiral več ur, na koncu je izdihnil zaradi zadušitve z lastno krvjo, našli so ga dan po napadu. Storilci so izginili neznano kam.

Četrti še danes na begu

Kriminalisti so vztrajno preiskovali dogodek, ki je vznemiril bohinjski kot, in po dobrem letu in pol našli otipljive sledi za storilci. Bilo jih je več. Iz Nemčije so na lažnem profilu na facebooku v Slovenijo zvabili krvnika, ki je silovito tolkel po Zupanu. Pri Celju so mu odvzeli prostost, Poleg Thaçija sta se vklenjena znašla še Shklqim Banushi in Jeton Fido, dva kosovska Albanca, živeča na Jesenicah. Četrti, Djemil Ala, ki je po besedah obtoženih igral glavno vlogo v kriminalni združbi, se je pred aretacijo izgubil nekje v Nemčiji. Še danes je na begu. Kot pojasnjujejo iz generalne policijske uprave, v tem primeru teče kazenski postopek: »Izdana sta bila mednarodna tiralica in evropski nalog za prijetje in predajo. Policija v tej zvezi izvaja vse potrebne aktivnosti za izsleditev iskane osebe, tudi v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja in z izmenjavo podatkov s tujimi varnostnimi organi.« Zaradi varovanja interesa nadaljnjih postopkov pa v javnost še ne morejo posredovati operativnih ugotovitev.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«