Po trku obstal na strehi

SPODNJA LIBNA – V nedeljo popoldne se je v Spodnji Libni 45-letnik iz okolice Brežic zaradi vožnje preblizu desnemu robu zaletel v prometni znak, nato pa zapeljal s ceste in obstal na strehi. Iz vozila so ga rešili gasilci, po nudenju prve pomoči pa so ga odpeljali v brežiško bolnišnico.

Po prvih ugotovitvah se je voznik lažje poškodoval. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,62 mg alkohola v litru izdihanega zraka, ustrezen ukrep pa bo sledil po pridobljenih rezultatih strokovnega pregleda.