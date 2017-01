Po trku je tožila nad bolečinami v vratu

VOGRSKO – V soboto ob 17. uri so policiste obvestili o prometni nesreči II. kategorije na območju Vogrskega. Ugotovili so, da se je 29-letni voznik osebnega avtomobila (v njegovem vozilu je bila tudi 23-letna sopotnica) vključeval na hitro cesto na vstopu Vogrsko. Ko je zapeljal z voznega na prehitevalni pas, je po prehitevalnem pasu pripeljal 21-letni voznik osebnega avtomobila, državljan Hrvaške, in se s sprednjim delom vozila zabil v zadnji del osebnega avtomobila 29-letnika.

V prometni nesreči je bila lažje poškodovana 23-letna sopotnica (bolečine v predelu vratu), zato so jo prepeljali v šempetrsko bolnišnico. Povzročitelju nesreče so napisali plačilni nalog.