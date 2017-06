Po trku je 19-letnik padel iz vozila

MARIBOR – V ponedeljek malo po 23. uri je 20-letni Polzeljan vozil osebni avtomobil po Koroški cesti, iz smeri Turnerje ulice v smeri Gosposvetske ceste.

Ko je pripeljal v iztek levega preglednega ovinka, hitrosti vožnje ni prilagodil lastnostim ceste in svojim vozniškim sposobnostim, zato ga je bočno zaneslo levo, prek nasprotnosmernega vozišča in čez levi pločnik ter nato z vozišča, kjer je trčil v drevo in prometni znak. Po trčenju je vozilo obstalo obrnjeno v nasprotni smeri vožnje, v grmičevju. Med vrtenjem je iz vozila padel njegov sopotnik, 19-letnik iz okolice Ormoža.

Ta se je v nesreči hudo telesno poškodoval, voznik pa lažje. Oba so z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor.

Povzročitelja prometne nesreče, ki so mu policisti odredili tudi strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, bodo kazensko ovadili. Sopotniku bodo izdali plačilni nalog, ker med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom, poročajo mariborski policisti.