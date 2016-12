Po trčenju v ograjo se je prevrnil

ŽALEC – V četrtek ob 14.05 je na avtocesti pri izvozu Šempeter v občini Žalec kombinirano vozilo trčilo v odbojno ograjo in se prevrnilo na bok.

Gasilci PGE Celje so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj, odklopili akumulator, posipali razlite motorne tekočine ter pregledali tovor.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Celja in Žalca so na kraju pregledali ter oskrbeli eno poškodovano osebo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.