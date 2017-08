Po trčenju v objekt ena oseba v nezavesti

LJUBLJANA – Ob 11.34 se je v Moskovski ulici v Ljubljani zgodila prometna nesreča. Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje je osebno vozilo trčilo v objekt, v njem pa se je nahajala nezavestna oseba

. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so reševalcem nujne medicinske pomoči Ljubljana pomagali pri oskrbi poškodovanega. Slednjega so reševalci prepeljali v UKC Ljubljana.