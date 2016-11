Po trčenju tovornjaka in avta so ga preventivno pregledali

VIŠNJA GORA – V torek ob 7.32 sta na avtocesti iz smeri Višnje Gore proti Grosupljemu trčili tovorno in osebno vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Stična in GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in posuli razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi. Reševalci RP Ljubljana so preventivno pregledali osebo, udeleženo v prometni nesreči.