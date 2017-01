Po trčenju tovornih vozil štirje v UKC

LJUBLJANA – V četrtek okrog 16. ure so policiste obvestili o prometni nesreči, ki se je zgodila na avtocesti iz smeri Brezovice proti razcepu Kozarje in v kateri sta bili udeleženi tovorni vozili.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je 48-letni voznik renaulta masterja vozil po levem prometnem pasu avtoceste iz smeri Brezovice proti razcepu Kozarje in domnevno zaradi nepravilnega izključevanja in vožnje z neprilagojeno hitrostjo povzročil prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen še 55-letni voznik tovornega vozila mercedes actros s pripetim priklopnim vozilom.

Voznika masterja in štiri sopotnike so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije so utrpeli lahke telesne poškodbe.

V nesreči je nastalo za približno 11.000 evrov škode, so še sporočili s policije.