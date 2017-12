Po trčenju štirih vozil avtocesta zaprta več ur

TREBNJE – V petek ob 23.05 so na avtocesti pri Trebnjem med odcepoma zahod in vzhod v smeri Novega mesta trčila štiri osebna vozila, poškodovanih pa je bilo pet oseb, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Avtocesta je bila v smeri Novega mesta zaprta več ur.

Posredovali so gasilci PGD Trebnje, zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem NMP pri oskrbi poškodovancev, odklopili akumulatorje na vozilih in počistili razlite motorne tekočine. Reševalci NMP ZD Trebnje so poškodovance oskrbeli in odpeljali v bolnišnico v Novo mesto.