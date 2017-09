Po trčenju sta govorila, policisti ga prosijo, naj govori še z njimi

TRŽIČ, BLED – Gorenjski policisti so čez vikend med 21 nesrečami obravnavali dve s telesnimi poškodbami. V petek okoli 10.15 sta med avtobusno postajo in pošto na Predilniški cesti v Tržiču trčila moped in renault express, ki se je s parkirnega prostora vključeval v promet. Udeleženca sta po trčenju govorila, mopedist pa je kasneje zaradi lažjih poškodb poiskal zdravniško pomoč, zato prosijo drugega udeleženca, naj se zglasi na PP Tržič oziroma pokliče na telefonsko številko 04 598 2900 ali 113.

V soboto je na Bledu kolesar padel med spustom po klancu navzdol. V nesreči se je lažje poškodoval.