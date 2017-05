Po trčenju so pet ljudi odpeljali v bolnišnico

LOKE – Ob 8.01 sta na regionalni cesti Kisovec–Izlake v občini Zagorje ob Savi trčili osebni vozili, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGE Trbovlje in PGD Zagorje ob Savi so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, posuli cestišče z vpojnim sredstvom, nudili pomoč vlečni službi pri nalaganju poškodovanih vozil, nudili pomoč reševalcem in očistili cestišče.

Pet poškodovanih oseb so reševalci prepeljali v trboveljsko bolnišnico. Cesta je bila dve uri popolnoma zaprta .