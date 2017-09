Po trčenju so mu vzeli še dovoljenje

BERTOKI – V nedeljo ob 1.27 je v Bertokih zaradi neprilagojene hitrosti voznik osebnega vozila povzročil prometno nesrečo, v kateri je bil sam. Odrejen mu je bil preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,03 mg/l. Iz PU Koper so sporočili, da so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Sledi še obdolžilni predlog.