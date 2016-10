Po trčenju so jih pet odpeljali v UKC Ljubljana

VRHNIKA – V ponedeljek dopoldne sta na cesti Vrhnika–Horjul (občina Vrhnika) trčili osebni vozili, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Stara Vrhnika in GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, očistili razlite motorne tekočine, nudili pomoč delavcem vlečne službe ter reševalcem NMP Ljubljana pri oskrbi petih poškodovanih oseb. Reševalci NMP Ljubljana so jih v nadaljnjo oskrbo prepeljali v UKC Ljubljana.