Po trčenju so dva odpeljali v bolnišnico

KOČEVSKE POLJANE – V ponedeljek ob sta na cesti pri naselju Kočevske Poljane, občina Dolenjske Toplice, trčili osebni vozili, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, s tehničnim posegom rešili eno poškodovano osebo iz vozila, jo prenesli do reševalnega vozila in posuli cestišče z vpojnimi sredstvi.

Reševalci NMP Novo mesto so na kraju oskrbeli dve osebi, potem pa ju prepeljali v bolnišnico. Cesta je bila v času intervencije zaprta za ves promet.