Po trčenju se je vnelo, štiri so odpeljali v bolnišnico

DRAMLJE – V četrtek ob 15.17 sta na cesti v Dramljah v občini Šentjur trčili osebni vozili, po trčenju pa je eno od vozil odbilo na brežino, kjer je zagorelo.

Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Dramlje, zavarovali kraj dogodka, pogasili goreče vozilo, nudili pomoč reševalcem, odklopili akumulatorja in z vpojnim sredstvom očistili razlite motorne tekočine. Reševalci so štiri poškodovane osebe prepeljali v nadaljnjo oskrbo v celjsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.