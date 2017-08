Po trčenju sama poiskala zdravniško pomoč

ŽALEC – V torek ob 20.17 sta na Savinjski cesti trčila osebno vozilo in motorist, je poročala uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Žalec, ki so kraj trčenja zavarovali in razsvetlili.



Ena oseba se je pri tem poškodovala in je sama poiskala zdravniško pomoč v celjski bolnišnici.