Po trčenju s tovornjakom obležala na tleh

KRANJ – Kranjski policisti so v ponedeljek popoldne obravnavali nesrečo kolesarke, ki se je po podatkih policije lažje poškodovala. Pred nesrečo je kolesarila v napačni smeri, po pločniku za pešce, ki je za kolesarje nedovoljena prometna površina, in po mestni ulici ter na križišču trčila s tovornim vozilom. Po trčenju je obležala na tleh in je bila odpeljana v zdravstveno ustanovo, so sporočili iz PU Kranj.