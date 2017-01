Po trčenju rezali razbitino

POTOK – V četrtek ob 17.19 sta v kraju Potok (občina Straža) trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so iz vozila s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem, razsvetlili kraj nesreče in posuli razlite motorne tekočine.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi oskrbeli in odpeljali v SB Novo mesto, poroča uprava za zaščito in reševanje.